La commission Eretz Israël de la Knesset, présidée par la députée Orit Struk (Hatsionout Hadatit) met en garde contre les intentions qu’aurait le ministre de la Défense Benny Gantz.

D’après les responsables de cette commission, le ministre aurait l’intention de conditionner le raccord à l’électricité d’implantations juives de Judée-Samarie à celui de villages palestiniens construits illégalement en territoire C.

On se souvient que lors des négociations pour l’accord de coalition, les députés de l’aile droite, notamment de Tikva Hadasha avaient assuré que la lutte contre l’extension illégale des constructions palestiniennes en territoire C serait une priorité du gouvernement. Ils avaient même annoncé l’avoir faite entrer dans l’accord de coalition.

Dans les faits, Benny Gantz ne semble donc pas agir sur cette ligne. Derrière la bonne nouvelle du raccord à l’électricité – et donc de la future régularisation – de 30 villages juifs, se cacherait donc celle de la régularisation de villages palestiniens. Ceux-ci sont construits suivant la doctrine de l’ancien Premier ministre palestinien Salam Fayyad, qui avait lancé un programme de constructions sauvages en Judée-Samarie afin de créer une réalité sur le terrain qui contraindrait à la reconnaissance d’un Etat palestinien de facto.

Orit Struk et Yoav Kish (Likoud) ont envoyé une lettre au ministre du Logement, Zeev Elkin (Tikva Hadasha), pour lui rappeler ses engagements. Ils insistent sur le fait qu’une telle démarche nuirait plus à l’implantation juive en Judée-Samarie qu’elle ne lui apporterait et réclament le raccord des jeunes implantations juives à l’électricité, sans condition et avant l’été.