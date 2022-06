Aviv Kohavi, le Chef d’Etat-major israélien actuel, doit terminer son mandat le 16 janvier 2023, date à laquelle se terminera la prolongation dont il a bénéficié en 2021. Trois généraux sont favoris pour lui succéder: Eyal Zamir, Hertzi Halevy et Yoël Strick.

Le ministre de la Défense, Benny Gantz, a déjà amorcé il y a plusieurs semaines le processus pour nommer le successeur de Kohavi, et ce malgré la longue période qui reste encore avant que ce dernier ne quitte son poste. En effet, sentant le vent tourner, Gantz a préféré prendre les devants afin de ne pas laisser à son éventuel successeur, cette tâche déterminante pour le pays.

Le Premier ministre Bennett et le Chef d’Etat-major actuel Kohavi, ont été tenus au courant de la manœuvre. Il semblerait que Kohavi n’en ait pas été ravi, estimant que de nommer son successeur près de six mois avant son départ, pourrait remettre en cause sa légitimité et sa crédibilité pendant ce laps de temps, relativement long.

Mais Gantz s’est entêté et a même commencé à recevoir en entretien les candidats pressentis. Le général Eyal Zamir qui se trouve en ce moment aux Etats-Unis pour ses études a été sommé de rentrer au pays pour rencontrer le ministre de la Défense.

Avec la dissolution de la Knesset qui doit être votée aujourd’hui (mercredi), un gouvernement de transition va se mettre en place. L’opposition s’est tournée vers la conseillère juridique du gouvernement, Gali Baharav Miara, pour lui demander d’empêcher des nominations telles que celles du Chef d’Etat-major pendant cette période de transition.

La conseillère s’est donc penchée sur la question et a rendu une réponse qui devrait ennuyer Benny Gantz. Baharav Miara demande à ce dernier qu’il explique en quoi la nomination du Chef d’Etat-major est aussi urgente. Sans une raison valable de précipiter le processus, elle ne donnera pas son accord pour que le nouveau Chef de l’armée israélienne soit nommé par un gouvernement de transition.

L’obstacle est de taille pour Gantz qui ne sera donc certainement celui qui nommera le prochain Chef d’Etat-major de Tsahal.