Au mois de mars dernier, alors que Benny Gantz était ministre du gouvernement d’urgence nationale, il a décidé de se rendre aux Etats-Unis. Contrairement au protocole qui veut que chaque ministre qui se rend à l’étranger le fasse sur mandat du Premier ministre, Gantz était parti sans avoir obtenu au préalable l’accord de Netanyahou.

Il avait tenu une série de rencontres avec des officiels américains puis s’était arrêté à Londres avant de rentrer en Israël.

Aujourd’hui (mercredi) le cabinet du Premier ministre a envoyé à Gantz la facture de ce voyage, qu’il est prié de payer sur ses deniers personnels, puisqu’il a décidé de partir de son propre chef. La facture s’élève à 70000 shekels. Il est précisé qu’avant son départ, le cabinet du Premier ministre avait signifié à Benny Gantz que ce voyage ne serait pas pris en charge par l’Etat puisqu’il n’avait pas été autorisé.

Le bureau de Benny Gantz a réagi: ”Nous conseillons au Premier ministre et à ses hommes d’oeuvrer pour le retour de nos otages et des habitants du nord du pays chez eux avec au moins la même détermination et la même obsession”.

Le député se défend en affirmant que le voyage qu’il avait effectué alors qu’il était ministre et membre du cabinet de guerre, revêtait une importance politique de premier plan pour la préservation des intérêts sécuritaires d’Israël. Il avait rencontré notamment la vice-présidente américaine, Kamala Harris ainsi que le ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron.