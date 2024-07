Le député Benny Gantz a réagi à l’affaire des trois citoyens israéliens arrêtés pour le ”meurtre” d’un terroriste de la No’hba le 7 octobre.

Sur son compte X, il a écrit: ”Le 7 octobre a été la plus grande catastrophe de l’histoire du pays. Ce jour-là de nombreux héros se sont levés – soldats, membres des groupes de sécurité, policiers et civils – et ils ont combattu avec courage. Beaucoup d’entre eux sont tombés au combat.

Je n’ai pas en ma possession les éléments concernant les citoyens qui ont été arrêtés pour avoir tué illégalement des terroristes et je fais confiance aux autorités d’application de la loi.

Ceci étant dit, il est important de souligner que sur le principe, tout Gazaoui qui a franchi la frontière le 7 octobre était passible de mort. Tous représentaient un danger clair et immédiat. Nous ne devons pas oublier que sur le terrain, il y avait beaucoup d’armes, une partie des terroristes étaient des chauffeurs chargés d’enlever des citoyens. C’est pourquoi dans une telle situation, un tel chaos, un tel effet de surprise et dans un contexte de guérilla qui a duré des heures, nous devons soutenir totalement tous ceux qui se sont battus, soldats, policiers, civils. C’est notre devoir envers ceux qui ont sauvé des vies humaines et qui ont protégé notre pays, je suis sûr que c’est dans cet esprit que se prononceront les autorités d’application de la loi”.

Sahar, un des trois suspects, a raconté son arrestation sur I24 News: ”Le policier nous a dit que nous n’étions pas mieux que des terroristes. Je lui ai répondu que j’étais parti sauver d’autres policiers, je les ai sauvés, comment peuvent-ils m’accuser d’une telle chose? Où étaient-ils le 7 octobre?”.

Pour l’heure, la justice a libéré les suspects et estimé que les preuves apportées par les enquêteurs sur le cas de ces trois suspects étaient largement insuffisantes. Le Parquet a fait appel de cette décision.

Finalement il semblerait que le chef d’accusation de ”meurtre” soit abandonné et que deux des trois suspects soient poursuivis pour vols d’armes. En effet, une fois sur le terrain, les trois suspects auraient pris les armes de soldats et policiers tués par les terroristes, certains les auraient ensuite conservées chez eux.