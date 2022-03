Le ministre de la Défense, Benny Gantz, a effectué aujourd’hui (mardi) une visite en bordure de Gaza. Il était accompagné du chef d’Etat-major, Aviv Kohavi et du commandant en chef de la région sud, Eliezer Tolédano.

Lors de cette visite, le ministre a pu procéder à une évaluation de la situation sur place après s’être rendu dans les lieux stratégiques de la bordure de Gaza.

Il a insisté sur le nouveau rapport de dissuasion qu’a établi l’opération »Gardien des Murailles ». « Nous avons aussi créé une équation civile, directement face aux habitants de Gaza. Nous avons l’intention d’élargir notre politique civile et humanitaire, y compris en augmentant de façon immédiate le nombre de travailleurs qui seront autorisés à entrer en Israël ».

Le ministre a rappelé le sort des prisonniers israéliens qui se trouvent dans la bande de Gaza depuis bientôt 8 ans et a conditionné la poursuite de cette politique à un accord qui permettra de ramener les captifs israéliens. »A mon grand regret, les habitants de Gaza sont les otages des chefs du Hamas qui les empêchent de travailler et leur confisquent la possibilité d’envisager un meilleur avenir pour leurs enfants. Les chefs du Hamas et les habitants de Gaza seront ceux qui porteront la responsabilité si le calme était rompu à Gaza ou ailleurs ».