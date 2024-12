Le député Benny Gantz a publié aujourd’hui (dimanche) une vidéo dans laquelle il accuse Binyamin Netanyahou, le Premier ministre de torpiller les négociations pour la libération des otages.

»Nous nous trouvons dans des instants sensibles, la vie et la mort dépendent réellement de ce que nous disons. C’est exactement ce qu’a dit Netanyahou, il y a moins d’une semaine ‘moins nous en parlons, mieux ce sera ». Et pourtant Netanyahou a couru dans la presse étrangère pour parler et parler ».

Gantz fait allusion aux propos tenus par Binyamin Netanyahou à la fin de la semaine dans le Wall Street Journal quand il a réaffirmé qu’il n’accepterait aucun accord qui signifierait le maintien du Hamas au pouvoir.

Gantz a également indiqué: »Au moment où les négociateurs travaillent, Netanyahou ne fait que torpiller. Netanyahou, vous n’avez pas de mandat pour faire échouer le retour de nos otages pour des raisons politiques. Le retour des otages est la chose juste sur le plan humain, sécuritaire et national ».