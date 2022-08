Le ministre de la Défense et chef du parti, »Le Camp Républicain », a donné une interview à une chaine de télévision arabe dans laquelle il a exprimé sa vision de la société arabe en Israël et du conflit israélo-palestinien.

A la question de savoir s’il était prêt à faire entrer la liste arabe unifiée au sein du gouvernement, Gantz a laissé entendre que la balle était dans le camp des partis arabes: »Je considère que les citoyens arabes israéliens sont des partenaires de l’action au sein de l’Etat. La liste arabe en tant que corps politique ne souhaite pas entrer dans un gouvernement, ne se voit pas membre du gouvernement ».

Puis il poursuit: »Mansour Abbas faisait partie de la coalition. Je pense qu’il a vu le besoin de promouvoir la société arabe et ses intérêts propres et qu’il les a placés en tête de ses priorités. Il ne s’est pas préoccupé des sujets de sécurité, seulement des problématiques sociétales et économiques ».

Gantz explique ensuite qu’il considère que la lutte contre la criminalité dans le secteur arabe est très importante tout comme le développement des infrastructures dans les localités arabes. Il se dit déterminé à agir en faveur des citoyens arabes israéliens et explique qu’il est prêt à travailler avec leurs représentants à la Knesset: »Ils [les Arabes israéliens, ndlr], doivent aller voter en masse. Ils sont des citoyens de l’Etat d’Israël. Je n’ai aucun problème avec leurs représentants, ils sont à la Knesset et se battent pour leur public. Je coopère avec eux sur le plan politique ».

Il ne cache pas qu’il serait heureux que les députés de la liste arabe unifiée le recommandent auprès du Président au poste de Premier ministre, comme ils l’avaient déjà fait précédemment.

Benny Gantz explique également dans cette interview sa vision de la résolution du conflit israélo-palestinien: »Je pense qu’il n’existe pas de solution définitive sur le court terme parce que le côté palestinien doit aussi vouloir un accord définitif et la fin du conflit. Je discute avec Abou Mazen et je pense que nous devons diminuer l’intensité du conflit, augmenter le poids de l’autorité palestinienne et éviter l’évolution vers un Etat binational qui ne correspond pas à ma vision du sionisme. J’ai dit à Abou Mazen: mon rêve est que vous ne soyez pas là et je suis sûr que le vôtre est que je ne sois pas là. Mais nous sommes là et c’est pourquoi je pense que nous devons tout faire dans l’immédiat pour restreindre le conflit et renforcer l’économie des deux côtés afin de poser des bases solides pour une solution définitive plus tard ».

Pour Gantz, l’objectif final est d’arriver à un accord global mais la route est encore longue. D’ici là, il pense que sa mission est de tout faire pour limiter les dégâts et éviter que la situation n’empire encore, ce qui passe par un dialogue et une coopération avec les Palestiniens.

Pour conclure, le ministre de la Défense rappelle: »Je ne nie pas mon identité sioniste et juive mais je pense que les Arabes sont une partie intégrante de la société israélienne et qu’à ce titre, ils doivent être partout et nous devons faire en sorte que cela soit possible ».