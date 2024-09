Les députés Benny Gantz et Gadi Eizenkott ont tenu ce soir (mardi) une conférence de presse lors de laquelle ils avaient promis de ””démonter les arguments de Netanyahou et révéler la vérité sur l’axe Philadelphie et le projet d’accord de libération des otages”.

Benny Gantz a déclaré: ”Nous sommes ici aujourd’hui pour mettre un terme au bal des mensonges et des tentatives d’effrayer le public. Nous sommes dans une guerre difficile et juste pour la sécurité de l’Etat d’Israël et sa souveraineté. Une guerre lors de laquelle nous avons payé un lourd tribut et nous allons, hélas, encore payer. Nous comprenons tous que nous n’avons pas d’autre choix que de gagner”.

Puis il a attaqué Binyamin Netanyahou: ”Le Premier ministre n’a pas dit la vérité: il ne ramènera pas les otages en vie, il ne protègera pas le sud, il ne ramènera pas les habitants du nord chez eux, il n’empêchera pas l’Iran de se doter de l’arme nucléaire. Cela ne m’a pas étonné puisque pendant la période où nous avons siégé au sein du cabinet de guerre, Netanyahou a retardé systématiquement toute possibilité de promouvoir des accords de libération des otages, y compris le premier accord. Cela ne m’étonne pas parce que déjà au début de la guerre, lorsque nous avons demandé d’élargir la pression militaire à Khan Younès puis Rafah, Netanyahou a hésité et a freiné. De même quand nous avons voulu construire un couloir sur l’axe Morag, pour nous occuper plus rapidement du front sud, sans les défis politiques de l’axe Philadelphie, Netanyahou a hésité. Cela ne m’étonne pas puisque Netanyahou a refusé et refuse toujours d’inclure le retour des habitants du nord chez eux en sécurité et le plus vite possible dans les objectifs de guerre. Et cela ne m’étonne pas parce que Netanyahou se préoccupe de sa survie politique, nuit aux intérêts stratégiques avec les Etats-Unis au moment où l’Iran progresse vers le nucléaire”.

Le chef du Ma’hané Hamamla’hti a ajouté: ”Nous sommes ici face à vous pour dire notre vérité: nous devons ramener les otages même à un prix très lourd. Nous devons fermer Gaza depuis le sud pour que plus jamais ne se reproduise un 7 octobre. Nous reviendrons à l’axe Philadelphie dès que cela sera nécessaire. Nous devons déplacer la guerre vers le nord. Nous devons conclure des alliances régionales face à l’Iran, freiner sa course au nucléaire. Si Netanyahou n’est pas assez fort pour résister aux pressions, qu’il parte”.

Pour Gantz: ”Nous devons garantir la construction d’une barrière souterraine tout le long de l’axe Philadelphie et accepter de libérer des assassins. Même dans ces moments difficiles, nous devons nous souvenir que le peuple de l’éternité ne craint pas un long chemin. Nous devons passer à l’attaque dans le nord et ramener les habitants. Nous devons nous occuper de la menace que construit l’Iran face à nous. L’axe Philadelphie n’est pas une menace existentielle pour Israël, l’axe du mal de l’Iran est une menace existentielle qui pèse sur nous”.

Le député Eizenkott est allé dans le même sens: ”L’Etat d’Israël se trouve au plus bas depuis sa création. Nous n’avons encore atteint aucun de nos objectifs de guerre. La situation stratégique d’Israël ne se joue pas sur l’axe Philadelphie”.

Le cabinet du Premier ministre a réagi à ces propos: ”Les faits parlent d’eux-mêmes. Depuis que Gantz et son parti ont quitté le gouvernement, Israël a éliminé le Chef d’Etat-major du Hamas et celui du Hezbollah, a attaqué les Houthis, a conquis l’axe Philadelphie, canal par lequel le Hamas s’arme, a procédé à une attaque préventive contre le Hezbollah et déjoué ses plans maléfiques en éliminant des milliers de roquettes dirigées contre la Galilée. Ceux qui ne contribuent pas à la victoire et au retour des otages sont priés de ne pas déranger”.