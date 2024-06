Alors qu’il n’est officiellement plus ministre, Benny Gantz, a accordé ce soir (jeudi) une interview à chacune des quatre chaines de télévision israéliennes.

Il y a expliqué son choix de se retirer du gouvernement d’urgence nationale et a accusé Netanyahou d’agir en fonction d’intérêts purement politiques.

Ainsi, sur Kan, il a déclaré: ”Pendant de nombreux mois, cette guerre a été menée avec un accord sur ce qui devait être fait, par souci de cohésion et en tenant compte des intérêts de l’État d’Israël. Au fil du temps, cette combinaison a changé. Nous avons vu que d’autres considérations entraient en compte. Par exemple, concernant la proposition d’accord pour la libération des otages, nous validons le projet au sein du cabinet, Netanyahou confirme et fait passer à l’équipe de négociations. Puis, il fait l’objet de pressions, change d’avis et retarde l’équipe. Tous les retards étaient liés à des considérations qui n’étaient pas pertinentes. Je n’ai pas voulu jeter une allumette au milieu de la pièce et je suis parti. Pendant des mois, j’ai essayé d’influencer de l’intérieur”.

Benny Gantz a par ailleurs affirmé: ”Je pense qu’Israël sait ce qu’est devenue la famille Bibas. Le public sera informé quand tout aura pu être vérifié”.

Gantz s’est prononcé en faveur de l’arrêt de la guerre pour libérer les otages.

Concernant le front nord, le chef du Ma’hané Hamamla’hti a indiqué qu’il préférait qu’une solution politique soit trouvée. ”Il y a une frontière entre nous et le Liban. Je connais chaque millimètre du Liban, je comprends qu’il s’agit d’une guerre difficile. Elle sera probablement inévitable. Mais nous pouvons l’éviter par une pression politique, nous le ferons. Si cela ne fonctionne pas, il faudra avancer”.