Le ministre et membre du cabinet de guerre, Benny Gantz, s’est rendu aujourd’hui (mardi) dans le nord du pays, après les incendies qui ont ravagé des milliers de dounams hier suite à des tirs de roquettes du Hezbollah.

Sur place, le ministre a déclaré: ”Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre encore un an. Il faudra que cela arrive soit par un accord soit par une escalade. Le plus grand défi opérationnel aujourd’hui se trouve au nord et le plus grand défi moral est au sud, dans la Bande de Gaza. C’est pourquoi, parallèlement aux combats, il faut ramener les otages, agir pour le retour des populations déplacées dans le nord en toute sécurité et remettre l’Etat d’Israël sur les rails. Ce ne sera pas facile, cela aura un prix, cela fera mal, mais c’est ce qu’il faut faire”.

Les ministres Ben Gvir et Wasserlauf (Otsma Yehoudit) étaient aussi dans le nord aujourd’hui. Le ministre du Développement du Neguev et de la Galilée, Itshak Wasserlauf, a déclaré: ”Ce n’est que par la force militaire que nous restaurerons la dissuasion et la sécurité. Si nous ramenons la sécurité, nous ramènerons les populations déplacées. Il y aura beaucoup de travail à faire après et j’ai une équipe dédiée à cela”.