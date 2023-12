Le ministre Benny Gantz a convoqué ce soir une conférence de presse pour parler de sa vision de la Bande de Gaza après la guerre.

Lors de son intervention, il a procédé à une critique à peine voilée du Premier ministre Netanayhou sur le sujet: ”Le rôle des dirigeants est de dire ce qui existera ‘le jour d’après’ et d’y conduire de manière directe, sans créer des querelles inventées alors que nos soldats se battent côte à côte sur le champ de bataille”. Gantz fait ici allusion au fait que Netanyahou a répété à plusieurs reprises qu’il ne permettrait pas à l’Autorité palestinienne de prendre le contrôle de la Bande de Gaza et qu’Israël possèderait le contrôle sécuritaire de la zone, sans préciser la manière dont pourrait être gérée la Bande de Gaza.

Depuis quelques jours, Netanyahou est accusé par l’opposition d’inventer le fait que certains responsables politiques seraient en faveur d’un contrôle par l’Autorité palestinienne. Il convient de souligner que dans aucun de ses propos Netanyahou n’a prêté de telles intentions à qui que ce soit et d’autre part il existe bien des personnalités politiques qui se sont exprimées en faveur d’une telle option, notamment Yaïr Lapid. Ce dernier a affirmé à plusieurs reprises qu’il fallait trouver un moyen de placer l’AP au pouvoir dans la Bande de Gaza, avant de déclarer le contraire hier (mercredi).

Par ailleurs, dans son intervention de ce soir, Gantz a également accusé Netanyahou, à demi-mots, de mettre en péril les relations avec les Etats-Unis: ”Même en ce moment, il y en a qui sont occupés à créer des querelles à l’intérieur du peuple et à nuire à nos relations primordiales avec les Etats-Unis. Nous ne devons pas nous comporter ainsi en temps de guerre”, a souligné Gantz.

L’ancien ministre de la Défense et ancien Chef d’Etat-major a déroulé son projet : ”La mission de l’échelon politique est de permettre à nos combattants de poursuivre et de terminer la mission, au sud et au nord, pour ramener les otages et permettre aux habitants de vivre en sécurité. C’est pourquoi nous devons préserver la légitimité et la liberté d’action et prévoir la suite des opérations. Contrairement à ce qui avait lieu par le passé, nous ne terminerons pas sur le principe ”au calme répondra le calme”. Dans cette guerre, il n’y aura pas de ”jour d’après” mais un processus long, difficile et obligatoire, avec une intensité changeante. Le Hamas fait partie de l’axe iranien qui veut nous exterminer et freiner la normalisation. Nous devons créer les conditions pour que l’inverse se produise: supprimer la menace du Hamas, renforcer les liens avec les pays arabes modérés et créer une autre réalité régionale qui comportera une solution pour Gaza.

Sur le plan militaire, lorsque cette phase sera terminée, nous disposerons d’un contrôle sécuritaire total, incluant une présence sur le terrain qui nous permettra de continuer à agir”.

A la question de savoir si l’AP devait gérer la Bande de Gaza et s’il était pour une solution à deux Etats, Gantz a répondu: ”En temps de guerre, il vaut mieux que je ne donne pas mon avis publiquement sur ces questions”.

Concernant les divergences entre son parti et le reste de la coalition sur le budget adopté aujourd’hui à la Knesset, Gantz a réitéré qu’il était contre l’allocation de budgets pour des buts qui ne sont pas liés à l’effort de guerre. ”De la même manière que j’ai su entrer au gouvernement, je saurai en sortir au bon moment”, a-t-il assuré.