Le ministre de la Défense, Benny Gantz, fait figure d’électron libre au sein du gouvernement. Il semble qu’il agisse à sa guise, notamment sur la question palestinienne. Il a ainsi rencontré à plusieurs reprises, Abou Mazen ou des responsables palestiniens et fait avancer sa vision sur le terrain. Certes le Premier ministre Bennett s’oppose à rencontrer personnellement le Raïs palestinien, il l’a encore rappelé hier lors de la série d’interviews qu’il a données à la télévision israélienne. Il n’empêche que son ministre de la Défense ne s’en prive pas.

Par ailleurs, il faut souligner que les régions de Judée-Samarie, du fait de leur statut juridique particulier, se trouvent sous l’autorité du ministère de la Défense. Et le ministre a bien compris le rôle important qu’il pouvait y jouer.

Hier, lors d’une conférence zoom avec l’Institut américain Washington sur la politique au Moyen-Orient, Benny Gantz a déroulé sa vision des choses et sa politique.

Il a commencé par mettre en garde son public face à la menace nucléaire iranienne. Il a estimé que si l’on pouvait parvenir à un accord, ce serait bien, mais que dans le cas où celui-ci serait mauvais, il valait mieux envisager un plan B et que celui-ci devait être mis au point dès maintenant.

Concernant la vague d’attentats en Israël, il a tenu à se féliciter des condamnations de l’Autorité palestinienne après chaque attentat. Dans le même souffle, il a expliqué qu’il attendait des responsables palestiniens d’agir fermement contre ceux, parmi leurs cadres et notamment à Djénine, incitent à la haine et à la violence et qui, selon ses dires »portent atteinte également à l’Autorité palestinienne et aux habitants palestiniens ».

Il a rappelé la politique de la carotte et du bâton pronée par le gouvernement Bennett: si la situation se calme, de nouvelles facilités seront accordées aux Palestiniens.

Nous promouvons des solutions qui permettront de faire entrer des dizaines de milliers de travailleurs supplémentaires en Israël, de façon surveillée

Pourtant, aujourd’hui, lors d’un déplacement le long de la ligne verte en Samarie, Benny Gantz a déclaré: »Parallèlement aux activités de renseignements, à l’attaque et à la défense, nous promouvons des solutions qui permettront de faire entrer des dizaines de milliers de travailleurs supplémentaires en Israël, de façon surveillée. J’ai ordonné à tous les corps concernés de mettre au point un protocole qui prendra en compte l’âge, les vérifications sécuritaires, l’amélioration des points de passage. Cela améliorera la sécurité et l’économie israélienne et palestinienne. Nous continuerons à combattre le terrorisme et nous nous soucierons de l’économie ».

Enfin, lors de sa conférence avec l’Institut Washington, Benny Gantz a également évoqué la construction en Judée-Samarie: »Nous continuons à autoriser les constructions aussi bien pour les Israéliens que pour les Palestiniens, nous n’arrêterons pas de construire ».

Aujourd’hui, le ministre de la Justice, Guidon Saar, a annoncé que le conseiller juridique de son ministère a donné son feu vert pour le raccord des jeunes implantations au réseau électrique. La balle serait maintenant dans le camp de Benny Gantz, qui a déjà indiqué qu’une telle mesure, si elle était prise, serait aussi appliquée aux constructions palestiniennes illégales en territoire C.