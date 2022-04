Après les attentats sanglants qui ont frappé le pays, le gouvernement avait annoncé temporiser les allègements qui sont généralement accordés aux Palestiniens pendant le Ramadan.

Aujourd’hui, après une évaluation de la situation sur le terrain, le ministre de la Défense, Benny Gantz, a décidé d’accorder une série de facilités aux Palestiniens.

Ainsi, les femmes seront autorisées à entrer sur le Mont du Temple, quel que soit leur âge et les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans. Seuls les hommes de plus de 50 ans pourront entrer sans autorisation et ceux de plus de 40 ans devront montrer un permis.

Par ailleurs, Gantz a autorisé, pendant le Ramadan, aux Palestiniens de Judée-Samarie, de venir rendre visite à leurs proches au premier degré en Israël du dimanche au jeudi.

La semaine prochaine, une nouvelle réunion d’évaluation de la situation sera tenue au terme de laquelle il sera décidé si ses mesures peuvent être élargies.