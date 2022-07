Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a rencontré hier soir (jeudi), le Président de l’Autorité palestinienne, Abou Mazen à Ramallah, à l’occasion de la fête musulmane Aïd El Kebir. Gantz a présenté ses voeux à Abou Mazen et à la population palestinienne.

Ce n’est pas la première fois que le ministre israélien rencontre le président de l’AP, il l’avait déjà reçu à son domicile à Rosh Haayin et s’était lui-même rendu à plusieurs reprises à la Moukata.

Les deux hommes se sont entretenus des questions civiles et sécuritaires notamment à quelques jours de l’arrivée de Joe Biden dans la région.

Le cabinet de Benny Gantz a publié un communiqué dans lequel il est fait état de la bonne atmosphère qui régnait lors de cette rencontre: »Ils ont évoqué les défis sécuritaires et civils de la région et le ministre de la Défense a informé Abou Mazen de la situation complexe dans laquelle allait se trouver Israël dans les prochaines semaines. Ils ont convenu de poursuivre la coordination sécuritaire étroite et d’éviter toute mesure qui pourrait menacer la stabilité ».

Le ministre de Défense a mis en avant sa politique d’ouverture civile et économique envers les Palestiniens depuis qu’il occupe son poste. Avec le Président de l’AP, ils ont appelé de leurs voeux un élargissement de cette politique. Pour Benny Gantz, l’objectif est de renforcer économiquement l’AP et d’affaiblir le Hamas.

La police est en état d’alerte en prévision de la visite du Président américain, plusieurs éléments laissent à penser qu’une série d’attentats sont en préparation à cette occasion. Les services de sécurité ont annoncé avoir arrêté des personnes considérées comme des »bombes à retardement », et des milliers de policiers seront déployés dans les prochains jours dans la capitale et dans les zones sensibles.