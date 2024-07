Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, était aujourd’hui auprès des soldats de Tsahal au sommet du Mont Hermon.

Devant les soldats, le ministre Gallant a tenu à préciser: ”J’ai donné une instruction claire: le nord et le sud sont deux fronts distincts. Même si nous parvenons à un accord sur la libération des otages et j’espère vraiment que nous y arriverons, cela ne nous engage pas sur ce qu’il se passe ici, sauf si le Hezbollah veut un accord. Même s’il y a un cessez-le-feu là-bas, nous continuerons ici à nous battre et nous ferons ce que nous devons. Le Hezbollah a perdu 450 hommes, il le sent bien, 15 commandants et des plus hauts gradés encore ont été éliminés. Cela représente plus de la moitité de leurs officiers au Sud Liban, les effets se font sentir de manière significative. Notre ennemi ne comprend que la force”.