Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré ce soir (mercredi) qu’il était totalement opposé à tout gouvernement militaire israélien ou toute présence civile israélienne dans la Bande de Gaza.

Dans une allocution, le ministre a affirmé: ”Le Hamas ne fonctionne pas comme une organisation militaire, Tsahal agit dans Rafah pour éliminer les derniers bataillons et trouver les otages. Tant que le Hamas gouverne civilement il pourra restaurer sa force. S’il n’y a pas de solution pour remplacer le Hamas, nous serons face à une alternative: soit le Hamas, soit un gouvernement militaire israélien. Les deux options sont mauvaises. Depuis le mois d’octobre, j’évoque le sujet au sein du cabinet, sans réponse. La finalité d’une action militaire est une action politique”.

Il a développé: ”Ce sont acteurs palestiniens, soutenus par des Etats arabes qui doivent contrôler la Bande de Gaza, c’est l’intérêt d’Israël pour atteindre ses objectifs. Dans les faits, il existe une politique qui promeut un gouvernement militaire israélien, c’est une solution dangereuse pour l’Etat d’Israël. Un tel gouvernement se transformera en effort sécuritaire principal pour Israël au détriment des autres fronts. Il coûtera des vies et un prix économique lourd sans aucune finalité. Je m’y opposerai, Israël ne doit pas contrôler civilement la Bande de Gaza”.

Il a appelé Netanyahou a déclarer officiellement qu’Israël n’a pas l’intention de contrôler civilement la Bande de Gaza.

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a attaqué son collègue du gouvernement après cette déclaration: ”Pour Gallant, il n’y aucune différence si c’est les assassins du Hamas ou les soldats de Tsahal qui contrôlent la Bande de Gaza. C’est toute la conception du ministre de la Défense qui a échoué le 7 octobre et continue d’échouer aujourd’hui”. Il demande le limogeage de Gallant ”pour atteindre les objectifs de la guerre”.

Le ministre des Télécommunications, Shlomo Karhi (Likoud), a lui aussi condamné les propos de Gallant: ”Il faudrait un peu de modestie de la part du ministre de la Défense face à ceux qui ont mis en garde pendant des années contre sa vision erronée du monde et celle de ses amis. Il y a une chose sur laquelle nous sommes d’accord: tant qu’il sera ministre de la Défense, un gouvernement militaire est une mauvaise idée. Mais cela peut s’arranger facilement”.

La ministre des Implantations, Orit Struck, a rappelé: ”Si le ministre de la Défense prévoir de donner le pouvoir à Gaza à l’Autorité palestinienne, celle qui encourage et finance le terrorisme, qui n’a pas condamné le massacre du 7 octobre, qui entretient en ce moment des discussions avec le Hamas en Chine et en Russie, qui initie des démarches contre nos soldats sur la scène internationale, alors qu’il soit courageux et vienne dire aux familles des soldats tombés au combat que c’est pour cela que leurs proches sont morts au combat”.