Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a ordonné aujourd’hui (mardi), la création en Israël d’un hôpital pour les enfants malades de Gaza.

Le ministre a justifié cette décision: ”La décision a été prise suite à l’arrêt des sorties des enfants malades par le passage de Rafah et en conformité avec nos actions humanitaires ciblées, qui nous permettent de poursuivre les combats et de renforcer notre légitimité internationale”.

La sortie des enfants seront conditionnées à des examens sécuritaires qui viseront à s’assurer que les malades et leurs accompagnateurs ne sont pas liés au Hamas ni à aucune organisation terroriste.

Les enfants concernés sont atteints de cancer, de diabète ou de blessures orthopédiques.

Le forum Tikva des familles d’otages a réagi avec colère à cette annonce: ”Alors que nous découvrons des images terribles de nos soldates qui sont détenues par le Hamas avec les autres otages depuis plus de 9 mois, nous entendons que le ministre de la Défense et l’Etat d’Israël crée, dans sa générosité, un hôpital pour les enfants de l’ennemi. C’est une décision scandaleuse qui nous fait bouillir et qui abandonne une fois de plus nos enfants. Les parents de ces enfants ont vraisemblablement pris part au massacre de Simhat Torah et nous n’avons pas le droit de faire entrer sur notre territoire ne serait-ce qu’un Gazaoui. Aucun geste ne doit être fait envers nos ennemis. Des ennemis doivent être vaincus”.