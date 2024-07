Le ministre de la Défense Yoav Gallant a indiqué, ce mercredi, lors d’une intervention à la Knesset, que les opérations de Tsahal étaient nombreuses et efficaces et qu’Israël avait éliminé ou blessé 60 % des terroristes du Hamas. Il a ajouté : « Nous avons démantelé 24 bataillons, ou la plupart d’entre eux. Nous avons libéré la moitié des otages et nous sommes déterminés à faire en sorte que ceux qui sont encore en captivité puissent rentrer chez eux ».

Il a encore souligné : « Les services de sécurité sont décidés à atteindre les objectifs de la guerre et à les compléter ».

Concernant le recrutement des jeunes orthodoxes, il a déclaré : « Les neuf derniers mois ont prouvé, plus que tout autre chose, que Tsahal a besoin de soldats ».

Gallant a également déclaré : « Nous ne voulons pas entrer dans un affrontement politique ni creuser un fossé entre les gens. Ce que nous souhaitons, c’est un processus positif dans la bonne direction. De l’été 24 à l’été 25, nous achèverons le recrutement de 3 000 orthodoxes, ce qui est actuellement conforme à la capacité de Tsahal. La population orthodoxe nécessite des ajustements spécifiques, notamment en ce qui concerne la nourriture ».

Gallant a également évoqué les travaux entrepris pour rétablir partiellement l’électricité dans la bande de Gaza. Il a indiqué : « Le Cabinet a décidé que les actions humanitaires devraient être promues en tant qu’effort permettant de poursuivre la guerre. Dans ce cadre, j’ai approuvé, en consultation avec le Premier ministre, le raccordement de l’électricité à l’usine de dessalement qui permet l’approvisionnement en eau. La pollution de l’eau et, par conséquent, le risque d’épidémies pourraient mettre en danger nos forces, l’exécution des missions et les otages ». Et de souligner : « « Cette ligne électrique est destinée à l’usine de dessalement et nous pouvons assurer qu’elle n’est pas utilisée pour autre chose »