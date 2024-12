L’ex-ministre de la Défense, Yoav Gallant, s’est rendu au congrès des émissaires Habad qui se tient en ce moment à New York. Il a été invité à prendre la parole devant le public et a déclaré:

”Les succès de cette guerre sont sans précédent et ont été possibles grâce à deux choses: le miracle de Dieu et les actions des soldats de Tsahal, cela ne va pas de soi. La victoire ne peut pas être atteinte sans la foi du peuple d’Israël, sans le soutien des Juifs du monde entier, grâce aux prières et à l’esprit de combat des soldats de Tsahal. Ils méritent toutes les bénédictions et toute l’admiration”.

L’ex-ministre a ajouté: ”Moi aussi, quand je menais cette guerre, je savais que je le faisais au nom du peuple d’Israël, en tant qu’émissaire de Dieu, c’est le sens, nous sommes Juifs, nous avons une terre, nous avons un peuple et nous faisons cela grâce à la Torah d’Israël. Je veux remercier tous ceux qui se trouvent ici, la grande mobilisation des émissaires, partout, à chaque endroit où les soldats partent au combat, ils vous rencontrent, cela donne de la force à nos soldats. Nous vous rencontrons dans le monde entier, Habad c’est un deuxième ministère israélien des Affaires étrangères. Bravo à vous”.