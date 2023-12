Le ministre de la Défense Yoav Gallant a fait le point de la situation au Quartier Général du Centre du pays avec plusieurs officiers supérieurs, dont le commandant Yehouda Fuchs. Au cours de ces consultations, il a reçu un compte-rendu détaillé des diverses opérations défensives menées dans les localités et sur les routes de Judée-Samarie et a été informé des actions menées régulièrement pour éliminer les terroristes dans des camps de ‘réfugiés’, pour saisir des armements et pour détruire des infrastructures meurtrières. Dans son intervention, il a souligné que ‘l’objectif principal consistait à maintenir le calme dans la région en s’attaquant aux éléments terroristes tout en déployant tous les efforts nécessaires pour soutenir l’action de Tsahal dans la bande de Gaza’.

Il a ajouté : « À l’instar de ce qui se passe dans le Nord, nous n’avons aucun intérêt à en arriver à une escalade et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour l’empêcher. Les forces font bien leur travail, il est très important que la région de Judée-Samarie reste calme afin que nous puissions achever notre mission dans la bande de Gaza qui consiste à éliminer et à éradiquer le Hamas en le privant de toutes ses capacités militaires et gouvernementales ». Pour Gallant, les résultats obtenus à Gaza devraient avoir un impact important en Judée Samarie et dans d’autres endroits.