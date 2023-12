Dans la conférence de presse qu’il a tenue ce lundi soir, le ministre de la Défense Yoav Gallant a rappelé qu’Israël avait été attaqué il y a plus de deux mois et que cette guerre avait apporté une ‘grande obscurité’. Il a ajouté : « Nous sommes au milieu d’une guerre dure qui est totalement justifiée car il s’agit de notre volonté de vivre ici. C’est une guerre pour l’avenir du peuple juif, c’est une guerre juste et nous la gagnerons ».

Il a ajouté : « Au début de la guerre, nous nous sommes fixé deux objectifs : éliminer le Hamas en tant que groupe militaire et gouvernemental et ramener chez elles les personnes enlevées. Je vous promets que nous remplirons toutes nos missions. Nous progressons dans les combats et iIs sont au bord de l’effondrement ». Il a ensuite annoncé que parmi les membres du Hamas qui s’étaient rendus aux forces de Tsahal se trouvaient des terroristes qui avaient participé aux massacres du 7 octobre.

Dans son intervention, Gallant a tenu à remercier les Etats-Unis pour leur soutien et leur amitié. Il a ensuite rappelé que Tsahal mettait tout en œuvre pour ramener les otages chez eux.

En ce qui concerne le secteur nord, le ministre de la Défense a déclaré : « Nous ne souhaitons pas la guerre, mais pour permettre aux habitants de retourner chez eux, il faut éloigner le Hezbollah par des pressions internationales ou par notre action offensive ».

Evoquant ensuite le futur sort de la bande de Gaza, le ministre Gallant a estimé : « Hamas ne contrôlera pas Gaza mais l’État d’Israël non plus ». Il a ajouté: “Nous sommes ouverts à l’idée d’un régime qui ne cherchera pas à nous nuire et nous nous gardons le droit de défendre la sécurité d’Israël. »