Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a participé ce matin (mardi) aux débats de la commission Affaires étrangères et Sécurité, qui s’est tenue dans les locaux de son ministère à la Kirya à Tel Aviv.

Gallant a passé en revue devant les membres de la commission les actions de Tsahal sur les différents fronts et l’avancée des combats à Gaza: ”Nous avons une longue guerre devant nous. Nous devrons faire preuve de détermination au niveau national et le public devra être fort”.

Le ministre a fait allusion à une attaque d’Israël en Iran: ”Nous nous trouvons dans une guerre sur plusieurs fronts. Nous sommes encerclés par 7 fronts: Gaza, le Liban, la Syrie, la Judée-Samarie, l’Irak, le Yémen et l’Iran. Nous avons déjà agi sur 6 de ces fronts et je le dis très clairement: tous ceux qui nous attaquent deviennent des cibles potentielles, personne ne sera épargné”.

Et d’ajouter: ”Israël saura quoi faire. Tout le monde voit et comprend le résultat à Gaza, en particulier le Hamas, l’Iran et le Hezbollah. Je veux vous dire que cette guerre sera longue, difficile, il y a un prix à payer, un lourd prix mais elle est hautement justifiée. Nous avons été attaqué brutalement et cruellement pour nous empêcher de vivre ici. Nous devons montrer à ceux qui ont fait cette attaque que leur sort est scellé. Cela prendra des mois, cela prendra des années, mais nous finirons”.