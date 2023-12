”Le jour d’après” à Gaza suscite de plus en plus de débats. Aujourd’hui, pour la première fois, le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a déroulé une partie de ce qu’il entrevoit dans un avenir proche dans la Bande de Gaza.

Il a affirmé que grâce aux résultats atteints par Tsahal dans le nord de la Bande de Gaza, un plan différentiel pourra bientôt être appliqué qui comprendra un retour des habitants gazaouis dans cette zone tout en poursuivant les combats dans d’autres endroits.

Gallant souhaite que ces citoyens soient gérés par ”d’autres dirigeants”, sans véritablement préciser lesquels.

Pour le ministre de la Défense, ce jour où le nord de la Bande de Gaza sera à nouveau peuplé de civils gazaouis approche.

”Comme je l’ai dit, nous avons des objectifs en plusieurs étapes, comme l’élimination de la direction du Hamas et la destruction de ses capacités. Ensemble avec nos partenaires, nous construisons des voies humanitaires qui fonctionneront dans la Bande de Gaza, le jour d’après, sous la direction d’acteurs locaux qui ne sont pas hostiles à Israël”.

Le Premier ministre Netanyahou a précisé cette évolution en évoquant la possibilité que les fonctionnaires de l’Autorité palestinienne qui résident à Gaza puissent exercer des responsabilités dans la gestion civile de la Bande de Gaza, tout en s’assurant qu’ils ne participent pas à l’incitation à la haine contre Israël.

A ces annonces, le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, s’est insurgé et a menacé de quitter la coalition si un tel plan était mis en oeuvre: ”Les arrangements qui seront fixés le jour d’après la guerre façonneront en grande partie la sécurité d’Israël et son statut politique et économique à très long terme.

Les tentatives d’imposer ces arrangements de manière unilatérale, en contournant le cabinet de sécurité et l’ensemble des partenaires de la coalition ne fonctionneront pas.

Le retour des habitants de Gaza chez eux dans le nord de la Bande de Gaza, à ce stade, est une folie et le ministre de la Défense ne dispose pas de l’autorité pour prendre seul une telle décision.

De la même manière, les propos du Premier ministre Netanyahou sur l’utilisation des fonctionnaires de l’autorité terroriste palestinienne pour gérer la Bande de Gaza, le jour d’après, sont inacceptables et incompatibles avec les déclarations récentes du Premier ministre et avec la position de la majorité du public israélien et des membres du gouvernement qui sont revenus de l’illusion dangereuse selon laquelle nous pouvons abandonner notre sécurité aux mains de nos ennemis. Les combattants de Tsahal ne paient pas de leur vie à Gaza pour couronner Abou Mazen, soutien du terrorisme et négationniste, ou ses hommes, à la place du Hamas”.

Smotrich demande que les décisions soient prises en commun sinon, il menace: ”J’espère que le Premier ministre et le ministre de la Défense ne nous mettrons pas à l’épreuve et ne nous placerons pas devant des faits accomplis que nous ne pourrons pas cautionner. Après trop d’années pendant lesquelles nous avons été contraints de souscrire à une politique à laquelle nous étions opposés de toutes nos forces, et qui nous a, entre autres, conduit au terrible massacre perpétré par le Hamas sur les citoyens israéliens pendant Simhat Torah, nous ne reproduirons pas les erreurs du passé et nous ne prendrons pas part au détricotage des succès de la guerre qui ont été acquis et continuent d’être acquis au pris du sang de nos chers enfants”.

Suite à ces diverses déclarations, Netanyahou a réitéré sa position: ”Je ne laisserai pas le Fatahstan remplacer le Hamastan à Gaza”.