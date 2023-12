Le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, et le ministre de la Défense, Yoav Gallant, ont présenté ce mardi soir leur programme économique destiné à aider financièrement les réservistes et leurs familles au cours de cette guerre. Le coût de cette assistance est estimé à 9 milliards de shekels.

Dans son discours, Gallant a rappelé que près de 300 000 citoyens israéliens, hommes et femmes, avaient dû subitement quitter leur famille, le 7 octobre dernier, pour aller se battre et défendre l’Etat d’Israël ». Il a précisé : « Il s’agit des réservistes. Ils sont arrivés immédiatement, sans demander combien de temps durerait leur service… Ils ont compris la gravité des événements et la tâche qu’il leur incombait d’accomplir ».

Après cette introduction, le ministre Smotrich a pris la parole.

Il a déclaré : « L’État d’Israël est engagé dans une guerre difficile qui a commencé avec le massacre perpétré par le Hamas contre des citoyens israéliens à Sim’hat Torah. Mais c’est précisément à partir de cette difficulté qu’une grande lumière nous a été révélée sous la forme de milliers de citoyens qui se sont tenus côte à côte. Et à côté d’eux, il y a des conjoints, des enfants, des parents, des familles entières qui font face à des difficultés mentales, émotionnelles et techniques ». Il s’est ensuite engagé à leur apporter une aide conséquente.

Il a ensuite salué le dévouement des réservistes, « qui ont tout laissé et qui ont voulu se battre pour nous protéger tous ». Il a ensuite annoncé que son programme était ‘le plus important depuis la création de l’État’, affirmant : « c’est un programme qui propose une grosse enveloppe pour vous, les réservistes et vos familles ».