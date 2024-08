Le général Charles Brown, le Chef d’état-major américain, est actuellement en visite en Israël. Il a été reçu par son homologue israélien, Herzi Halévy, et le ministre de la Défense Yoav Gallant.

Le ministre Gallant a évoqué le « carrefour stratégique » auquel Israël se trouve actuellement, alors qu’il poursuit les objectifs de cette guerre : démanteler l’organisation terroriste du Hamas, assurer le retour des otages détenus par le Hamas et changer la situation sécuritaire le long de la frontière nord d’Israël afin que les habitants de la région puissent rentrer chez eux en toute sécurité.

En parlant de l’Iran, le ministre Gallan a souligné le niveau record des activités hostiles de l’Iran ainsi que la poursuite de son projet nucléaire. À cet égard, le ministre Gallant a souligné qu’Israël et les États-Unis doivent être prêts à tout moment à remplir leur engagement commun d’empêcher l’Iran d’acquérir des armes nucléaires militaires.

Le ministre Gallant a exprimé sa reconnaissance au général Brown pour son leadership, sa position ferme aux côtés d’Israël et son engagement sans équivoque en faveur de la sécurité d’Israël, exprimé à la fois par le déploiement de forces américaines au Moyen-Orient et par le soutien public au droit d’Israël à se défendre.

Halévy et Brown se sont entretenus de sujets sécuritaires et stratégiques, de l’élargissement des outils opérationnels et du renforcement de la coopération régionale pour répondre aux menaces au Proche-Orient.