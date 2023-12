Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a achevé mardi soir une évaluation de la situation sur la barrière de périmètre en bordure de la bande de Gaza, en compagnie du chef d’état-major adjoint, le général Amir Baram, du commandant de la Région Sud, et de plusieurs officiers supérieurs. Après avoir salué les attaques efficaces de Tsahal, par des frappes aériennes et des interventions de l’artillerie et des forces blindées, il a indiqué que ‘dans le sud de la bande de Gaza, Khan Younis était devenue la nouvelle capitale du terrorisme’. Il a ajouté : « L’opération se poursuivra jusqu’à ce que nous atteignions nos objectifs, nous ne lâcherons pas cet endroit. Nous conduirons les dirigeants de l’organisation meurtrière à l’endroit qu’ils méritent, soit au cimetière, soit en prison ».