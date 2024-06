Le ministre de la Défense a fait savoir que la France ne serait pas un partenaire dans le réglement du conflit dans le nord du pays.

La sortie virulente contre Macron de Yoav Gallant est intervenue après une déclaration du Président français Emmanuel Macron depuis le G7: « Sur la situation à la frontière avec le Liban: avec les États-Unis, nous avons acté le principe d’une trilatérale entre la France, Israël et les Etats-Unis pour avancer sur la feuille de route que nous avons proposée. Nous ferons de même avec les autorités libanaises. »

Le ministre israélien Gallant a totalement rejeté cette initiative française, indiquant qu’en Israël personne n’avait été consulté: ”A l’heure où Israël mène la guerre la plus juste de son histoire, la France a montré une hostilité et une aversion envers nous, en ignorant de manière grossière les actes barbares commis par les terroristes du Hamas contre des femmes et des enfants, uniquement parce qu’ils étaient juifs. Nous ne participerons à aucun forum pour régler la situation sécuritaire à la frontière nord si la France en fait partie”.

En Israël, on insiste sur le fait que malgré la proximité de la France avec le Liban, son influence sur place est très marginale. A Jérusalem, on ne reconnait que les Etats-Unis comme acteur légitime pour tenter de trouver une issue au conflit.