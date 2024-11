L’ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, s’est prononcé aujourd’hui contre la politique du gouvernement concernant la gestion de l’aide humanitaire dans la Bande de Gaza.

Pour lui, vouloir transférer la distribution de cette aide à une société privée dont la sécurité serait assurée par Tsahal revient à instaurer un gouvernement militaire israélien à Gaza, ce qui constitue une erreur.

Gallant estime qu’une telle option mettrait en danger les soldats de Tsahal et mobiliserait des forces qui seraient plus utiles ailleurs.

L’ancien ministre de la Défense, limogé par Netanyahou pour cause de divergences de vues sur des sujets centraux, a posté sur X: ”Le débat autour de la distribution de l’aide humanitaire aux habitants de Gaza par une société privée sécurisée par Tsahal est une manière déguisée de commencer l’installation d’un gouvernement militaire. Les soldats de Tsahal et l’Etat d’Israël paieront le prix du sang pour cette mauvaise appréciation des priorités qui conduira à l’abandon de missions sécuritaires plus importantes. Tout dépend de la prévision en temps et en heure d’un acteur alternatif qui remplacera Tsahal sur le terrain, sans cela nous nous dirigeons vers un gouvernement militaire. Si l’aide humanitaire est distribuée par une société privée sécurisée par Tsahal, nous en paierons tous le prix. Un gouvernement militaire à Gaza ne fait pas partie des objectifs de guerre mais est un acte politique dangereux et irresponsable”.

Certains de ses collègues du Likoud lui ont répondu, à l’instar du ministre Shlomo Karhi: ”Non content d’avoir, pendant une année entière, trainé des pieds et échoué à empêcher la prise de contrôle par le Hamas de l’aide humanitaire en mettant en danger les combattants de Tsahal, maintenant vous osez attaquer ceux qui viennent enfin réparer vos échecs? Dieu merci, votre opinion ne compte plus”.

Le député Ariel Kallner a réagi: ”M. l’ancien ministre de la Défense, ce n’est pas compliqué: aucun acteur alternatif ne contrôlera la Bande de Gaza tant que le Hamas s’y trouve. Le Hamas s’y trouve tant qu’il contrôle la distribution de la nourriture. Quel dommage que 30 ans après Oslo et un an après le massacre du 7 octobre, vous refusez toujours d’intégrer que sans un contrôle total du terrain il n’y aura pas de victoire et pas de sécurité. Sortez de la conception!”.