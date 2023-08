Le ministre de la Défense Yoav Gallant a rencontré le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, au siège de l’ONU à New York.

Le ministre était accompagné de l’ambassadeur d’Israël auprès de l’ONU, Guilad Erdan et de représentants de Tsahal.

Les parties ont eu une discussion positive et productive, axée sur les menaces croissantes contre la sécurité d’Israël et la stabilité dans la région du Moyen-Orient.

Le ministre Gallant a soulevé les tensions croissantes à la frontière nord d’Israël en raison des provocations continues et des violations flagrantes de la part de l’organisation terroriste du Hezbollah – notamment l’installation d’une tente du Hezbollah sur le territoire israélien, l’établissement de dizaines de complexes militaires le long de la frontière et l’augmentation des patrouilles et de la présence d’agents du Hezbollah.

Yoav Gallant a souligné le besoin urgent d’une intervention immédiate de l’ONU pour apaiser les tensions en renforçant l’autorité de la FINUL dans la région, en garantissant sa liberté de mouvement et en mettant en œuvre son mandat.

Il a prévenu qu’Israël ne tolérera pas de menaces croissantes envers la sécurité de ses citoyens et qu’il agira comme il se doit pour assurer leur défense.

Les parties ont également discuté de la menace iranienne, en mettant l’accent sur ses ambitions nucléaires et sur l’exportation du terrorisme et des armes. Le ministre Gallant a souligné le cas du Liban comme exemple des conséquences de l’enracinement et du soutien iraniens.

Il a, par ailleurs, exprimé sa reconnaissance au secrétaire général de l’ONU pour sa contribution personnelle et son investissement dans la résolution du problème des otages israéliens à Gaza. Il a demandé à l’ONU une aide plus importante pour obtenir leur libération.