Yoav Gallant, le ministre de la Défense, appelle ce matin (dimanche) à une réunion urgente du cabinet de sécurité afin de renverser la décision prise jeudi dernier concernant l’axe Philadelphie.

Lors de cette réunion jeudi les membres du cabinet avait voté en faveur du maintien de Tsahal sur l’axe Philadelphie dans le cadre de tout accord de libération des otages. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, avait voté contre.

Aujourd’hui, il demande aux ministres de s’aligner sur sa position, après la découverte de six corps d’otages, assassinés, il y a seulement quelques jours par le Hamas. Selon lui, si Israël accepte de se retirer de l’axe Philadelphie, cela débloquera la signature d’un accord pour libérer les otages.

Gallant a déclaré: ”Il est trop tard pour les otages qui ont été assassinés de sang froid. Nous devons ramener à la maison tous les otages qui restent dans les geôles du Hamas. L’Etat d’Israël réglera ses comptes avec toutes les têtes et les assassins du Hamas, jusqu’au dernier d’entre eux”.

Le ministre Betsalel Smotrich a répondu à son collègue du gouvernement: ”Le Hamas a assassiné de sang froid nos otages exactement pour nous entrainer vers la capitulation et obtenir toutes ses exigences afin de lui permettre de survivre, de restaurer ses capacités et de recommencer à attaquer Israël dans le cadre du plan d’extermination iranien. Le cabinet ne permettra pas un accord de capitulation qui abandonnera la sécurité d’Israël mais va ordonner à Tsahal et aux services de sécurité de faire payer un lourd tribut au Hamas et à ceux qui le soutiennent et le cachent, et va augmenter la puissance de la guerre jusqu’à l’éradication du Hamas et le retour des otages. Ce matin, la Bande de Gaza doit être réduite. Les forces de Tsahal doivent avancer de 2 kilomètres à l’intérieur de la frontière et tout nettoyer sur leur passage. Ce territoire ne sera jamais rendu aux Gazaouis. Même dans ces moments difficiles qui nous déchirent le coeur, l’intelligence et la responsabilité nationale doivent prendre le dessus et présider à nos décisions”.