A l’issue ce soir (mercredi) de sa rencontre à Washington avec Jake Sullivan, le directeur du conseil américain de sécurité nationale, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant était optimiste.

“Aujourd’hui, je termine une visite très importante aux États-Unis en tant que représentant officiel de l’État d’Israël et des services de sécurité. J’ai rencontré ici le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, le secrétaire d’État Antony Blinken et le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan ce matin à la Maison Blanche”, a déclaré Gallant à la fin de la réunion.

Il a ajouté qu’« au cours des réunions, des progrès significatifs ont été réalisés, des obstacles ont été levés et des goulets d’étranglement ont été levés, afin de promouvoir toutes les questions qui sont à l’ordre du jour, y compris la question de l’équipement et des armements que nous devons apporter à l’État d’Israël. Je voudrais remercier une fois de plus le gouvernement américain et le public américain pour leur soutien sans réserve à l’État d’Israël”.