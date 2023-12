Le ministre de la Défense Yoav Gallant s’est rendu dans le nord de la bande de Gaza et a rencontré sur place des combattants de Tsahal opérant dans la région de Beit Hanoun. Il leur a notamment déclaré que ‘rien ne pourrait arrêter l’armée israélienne’ comme on pouvait le constater déjà dans le nord de la bande de Gaza’. Rappelant les opérations réussies de Tsahal contre le Hamas, il a souligné que des milliers de terroristes avaient été tués, et parmi eux des centaines de commandants à différents niveaux. Il a ajouté : « Nous atteindrons également le sommet de la direction de cette organisation ». Il a indiqué également que Tsahal avait pris le contrôle de nombreuses infrastructures, dont des tunnels, et saisi des armes, des munitions, et des centaines d’ordinateurs contenant du matériel de renseignement. Et de souligner : « Cela prend du temps, mais nos objectifs sont très clairs : nous avons l’intention d’éliminer le Hamas ».