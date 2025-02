Lors de la dernière réunion du cabinet de sécurité qui s’est tenue dimanche soir, les ministres ont longuement évoqué le plan de Trump pour Gaza, à savoir le départ volontaire des Gazaouis de la Bande de Gaza.

La conseillère juridique du gouvernement, Gali Baharav Miara, est intervenue et a demandé à être consultée sur la légalité de ce projet: »Il faut en débattre de manière ordonnée, pas ainsi », a-t-elle reproché aux ministres.

Le ministre Guidon Saar, qui l’a lui-même nommée sous le gouvernement Bennett-Lapid, a peu apprécié cette intervention: »Mme la conseillère, nous sommes l’échelon politique. Nous n’avons pas besoin que vous nous disiez quoi et comment décider. Trump n’a pas consulté les conseillers juridiques avant. Nous déciderons de ce qu’il faut faire et vous nous direz comment le rendre possible ».

Le ministre Shlomo Karhi a réagi à cette position de la conseillère juridique au sein du cabinet: »Vous comprenez? La »conseillère » veut maintenant mettre des bâtons dans les roues du programme de départ volontaire des habitants de Gaza qui sont des terroristes remplis de haine d’Israël. C’est insupportable. L’échelon politique a été élu pour gouverner pas pour recevoir des ordres de fonctionnaires. Il est temps de restaurer l’autorité du gouvernement et de renvoyer chez lui celui qui ne le comprend pas. J’appelle mon ami le ministre de la Justice à mettre en marche le programme de départ de la conseillère juridique afin qu’elle laisse enfin le peuple d’Israël tranquille ».

Les appels à limoger la conseillère juridique du gouvernement, quasi systématiquement hostile au gouvernement, se multiplient depuis plusieurs mois. Certains ministres ont laissé entendre ces dernières heures que cette décision allait être prise dans les prochaines semaines.