Le général (rés.) Gal Hirsch, fondateur du parti Magen Israël, bien que non observant, a présenté samedi soir trois des candidats de sa liste, tous trois des jeunes issus du monde orthodoxe.

Le premier est Yanki Ferber, travailleur associatif et évoluant dans les médias. Gal Hirsch le présente comme quelqu’un qui va favoriser l’intégration du monde orthodoxe dans la société israélienne en oeuvrant parallèlement pour la tolérance mutuelle et l’acceptation des différences. Le second est Arieh Amit, bénévole dans les organisations de premiers secours et au service des aînés. Gal Hirsch veut mener un programme appelé “Veillir dans l’honneur”. Enfin, le troisième candidat est David Zoldan-Sofer, publiciste, membre des “Nouveaux orthodoxes” et membre de la commission de l’Egalité devant la charge nationale. Il sera chargé de favoriser l’enrôlement des jeunes orthodoxes dans Tsahal et de prendre soin des soldats orthodoxes rejetés par leur milieu.

Lorsqu’il est entré en politique, Gal Hirsch avait annoncé qu’il voulait rassembler les secteurs de population et notamment rapprocher le monde orthodoxe de l’intégration dans la société.

L’ancien officier n’atteint le seuil d’éligibilité dans aucun sondage et il est fort possible que d’ici une semaine, avant la clôture officielle des listes, il se joigne à une formation existante, la Nouvelle Droite ou le Likoud.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90