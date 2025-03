Gadot a également parlé des répercussions de la guerre en Israël sur les Juifs du monde entier – et a appelé à la libération immédiate des otages aux mains de l’organisation terroriste du Hamas. « Le 7 octobre nous a montré que ce qui arrive aux Juifs dans un endroit affecte les Juifs partout. Et cela fonctionne dans les deux sens. Alors nous voici ici exigeant la libération de chacun de nos otages. Nous devons les ramener à la maison. À chaque libération d’un otage supplémentaire, nous entendons de nouveaux témoignages sur les atrocités qu’ils ont subies. Chaque minute est un enfer pour eux. Leurs vies sont en danger, et nous avons besoin d’eux ici, avec nous. Nous voulons que les otages et leurs familles sachent que nous sommes là pour eux, que nous les soutenons. Et qu’ils sachent que dans chaque endroit du monde où il y a une communauté juive, ils trouveront des gens qui se battront pour eux, qui les aiment et ne les laisseront jamais seuls. Car c’est ce que nous sommes, et nous prendrons toujours soin les uns des autres. »

Elle a également déclaré qu’elle et son mari, Yaron Varsano, élèvent quatre filles « qui apprendront à être fières de qui elles sont, à prendre des responsabilités, à s’aimer. Nous élevons des femmes juives fortes. Des femmes fortes qui se tiennent aux côtés d’autres femmes. »

Gadot a abordé les attaques sexuelles des terroristes le 7 octobre. « Je connais de nombreuses femmes ici et dans notre communauté qui ont lutté pour les droits des femmes et des filles. Le 7 octobre, des femmes juives ont subi un terrorisme sexuel, des viols, des meurtres et ont été enlevées par le Hamas. Nous avons écouté, attendu d’entendre le soutien de nos sœurs à travers le monde – et la plupart du temps, nous avons rencontré le silence. Nous ne pouvons pas continuer à attendre. Nous ne pouvons pas retenir notre souffle et espérer ou supplier un soutien de personnes, de groupes et de communautés qui ne veulent pas être là pour nous. Nous devons être là pour nous-mêmes. Donc, chaque Juif doit maintenant prendre part, de quelque manière que ce soit. Parler, en apprendre davantage sur notre histoire, rejoindre une synagogue, trouver sa communauté, se connecter. Et quand nous soutenons notre communauté, nous ne devons pas arrêter de tendre la main au monde qui nous entoure. »

Gadot a conclu : « Nous, le peuple juif, sommes un peuple ancien. Un peuple avec une histoire ancienne. Sur une terre ancienne. Nous sommes un peuple qui célèbre la vie. Nous sommes un peuple qui travaille pour voir un avenir meilleur et plus paisible. Nous faisons face à la haine, mais nous le faisons avec amour, et nous aspirons toujours à rendre le monde meilleur. Et qui suis-je ? Je m’appelle Gal, je suis juive, je suis israélienne. »