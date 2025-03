L’actrice israélienne Gal Gadot est entrée dans l’histoire du monde de la culture en devenant la première israélienne a posséder son étoile sur la fameuse avenue d’Hollywood – Walk of Fame. Quelques manifestants pro-palestiniens s’étaient rassemblés en marge de la cérémonie sans réussir à la perturber.

»Merci à tous, c’est inimaginable. Je suis la femme la plus chanceuse du monde en ce moment. Je ne suis qu’une fille d’une petite ville en Israël, et je n’aurais jamais pu rêver d’un tel moment », a-t-elle déclaré lors de la cérémonie, les larmes aux yeux.

S’adressant aux jeunes filles qui la regardaient, elle a ajouté: »Si une fille de Rosh HaAyin peut obtenir une étoile sur le Walk of Fame, alors tout est possible ».

Elle a ajouté: »Pour moi, c’est plus qu’un simple prix. Ce n’est pas seulement un prix pour moi, mais pour tout le monde. Cette étoile me rappelle qu’avec du travail et de la passion, tout est réalisable. Ce n’est pas seulement ma réussite, c’est celle d’une équipe entière et de nombreuses personnes qui m’ont aidée dans ce voyage. Je vous suis infiniment reconnaissante pour votre soutien et votre amour. Vous avez pris un risque en pariant sur une inconnue et en m’intégrant à Fast & Furious – et cela a complètement changé le cours de ma vie. Merci pour votre confiance, pour votre amour, et sachez que nous serons toujours une famille ».

Elle a également remercié ses fans, son mari Yaron, sa famille et ses filles. »Merci, je vous aime, vous êtes toujours dans mon cœur »’., a-t-elle ajouté en hébreu.

Dans une interview récemment publiée par Variety, Gal Gadot a évoqué les défis auxquels elle fait face en tant qu’actrice israélienne qui s’exprime ouvertement sur diverses questions politiques. »Il est difficile de parler sur les réseaux sociaux, car il y a tant de haine, tant de bots, et tant de gens en colère qui cherchent juste une raison de s’attaquer aux autres », a-t-elle confié. »Depuis le 7 octobre, je ne parle plus de politique – parce que, franchement, qui se soucie de l’opinion politique d’une actrice ? Je suis une artiste, je veux apporter de la joie aux gens, je veux inspirer de l’espoir et être une lumière dans ce monde », explique-t-elle.

»Mais le 7 octobre, lorsque des personnes ont été enlevées chez elles, dans leurs lits – des hommes, des femmes, des enfants, des personnes âgées, des survivants de la Shoah – et ont subi les atrocités de cette journée, je ne pouvais pas rester silencieuse. J’ai été stupéfaite par la quantité de haine, par le nombre de personnes qui pensent savoir alors qu’elles n’ont aucune idée de la réalité, et par la façon dont les médias sont souvent biaisés. C’est pourquoi j’ai ressenti le besoin de parler. Je ne suis pas animée par la haine. Je suis la petite-fille d’un survivant de la Shoah qui est venu en Israël et a reconstruit sa famille à partir de rien après que toute la sienne a été exterminée à Auschwitz. Et de l’autre côté de ma famille, je suis la huitième génération née en Israël. Je suis née ici, j’appartiens à Israël. Je suis entièrement du côté de l’humanité, et j’ai ressenti l’obligation d’agir pour les otages. Quand ta boussole morale est claire, ta conscience est en paix. Je sais pourquoi je me bats, et je sais ce que je souhaite pour le monde. Je prie pour des jours meilleurs pour tout le monde. Je veux que chaque être humain ait une chance de vivre une vie digne, de prospérer et d’élever ses enfants dans un environnement sûr », a déclaré l’actrice.