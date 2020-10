Le magazine américain « Forbes » a classé l’actrice israélienne Gal Gadot en troisième place parmi les actrices aux salaires les plus élevés. Selon le magazine, la vedette israélienne de cinéma a gagné 31,5 millions de dollars dont 20 millions par le biais de Netflix. Fal Gadot est devenu mondialement célèbre grâce à son rôle principal dans le film « Wonder Woman ». La sortie d’un autre film dans lequel Gal Gadot a un rôle important a été reportée à cause du Covid19. Il s’agit de « Mort sur le Nil », inspiré du célèbre roman d’Agatha Christie.

Le classement de « Forbes » a placé en tête l’actrice colombienne Sophia Vergara, qui a déjà gagné 43 millions de dollars, et en deuxième place l’actrice Angela Joly, avec 35 millions de dollars de gains. A noter que Gal Gadot dépasse Melissa McCarthy et Meryl Streep qui n’ont gagné respectivement « que » 25 et 24 millions de dollars.

Photo Wikipedia