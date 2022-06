Le député Moshé Gafni a déposé un projet de loi, en coopération avec Yaïr Lapid afin de baisser le seuil d’éligibilité à la Knesset.

Aujourd’hui pour entrer au parlement israélien, un parti doit obtenir au minimum 3.25% des suffrages, ce qui représente 4 sièges. Selon le projet de loi de Gafni, il suffira d’avoir 2% pour entrer.

Cette manoeuvre est analysée comme une menace de Gafni envers ses partenaires de Yahadout Hatorah. Cette faction politique est composée de deux partis: Deguel Hatorah de Gafni et Agoudat Israël de Poroush et Eichler.

Des tensions existent entre les deux et elles se font de plus en plus importantes. Gafni chercherait donc à indiquer à ses partenaires que dans le cas où Poroush et Eichler ne s’aligneraient pas sur ses positions, il n’hésiterait pas à faire cavalier seul aux prochaines élections.

Gafni s’est attiré les foudres de l’opposition en déposant ce projet, qui plus est avec Lapid. En effet, une telle loi favoriserait grandement le bloc de la coalition actuelle puisque d’après, les sondages, cinq de ses partis flirtent avec le seuil d’éligibilité: Meretz, Tikva Hadasha, Israël Beitenou, Ra’am et Yamina. Si tous passaient, ils pourraient empêcher la constitution d’un gouvernement dirigé par Binyamin Netanyahou.

Pour le moment, l’heure n’est quand même pas à la panique, puisque le sentiment est que Gafni cherche uniquement à régler ses problèmes internes et n’ira pas jusqu’au bout de sa démarche.