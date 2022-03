La composition de la Knesset actuelle nous offre des scènes encore rarement observées dans l’histoire politique israélienne.

Hier, la Knesset a failli adopter une loi modifiant le corps électoral du Grand Rabbinat d’Israël. Les partis d’opposition et particulièrement les partis orthodoxes étaient fortement opposés à ce projet puisque cette loi prévoit la diminution de l’influence orthodoxe au sein de ces électeurs et son ouverture à des courants plus libéraux.

Finalement, la loi n’est pas passée, entre autres parce que les députés de la liste arabe unifiée n’ont pas voté avec la coalition comme les représentants de cette dernière l’aurait espéré.

Après que la loi est tombée, le député Moshé Gafni (Yaadout Hatorah) est monté à la tribune de la Knesset et a tenu à souligner la coopération de la liste arabe unifiée pour placer la coalition en position d’échec.

« Au bout du compte, Ahmed Tibi et la liste arabe unifiée ont sauvé une tradition, celle qui veut que nous ne touchions pas à ce qui compte le plus pour la population arabe et cette dernière ne touche pas à ce qui compte le plus pour nous. Cette mauvaise loi n’est pas passée et ensuite, nous avons fait voter deux lois, une présentée par des députés juifs, l’autre par des députés arabes, au sujet du financement des lieux de prières que l’Etat d’Israël doit prendre en charge. Je remercie D ieu que la tradition de coopération, sur les sujets qui tiennent à coeur au peuple arabe et au peuple juif, ait été préservée ».