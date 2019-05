Au parti Bleu-Blanc et dans certains médias, on ne cachait pas le souhait de voir l’ancien chef d’Etat-major Gadi Eizencot, très populaire dans le pays, entrer en politique et rejoindre la brochette d’anciens généraux déjà présents sur la liste. Sur le plan légal, bien qu’ayant quitté l’armée il y a quelques mois à peine, Gadi Eizencot pourrait se présenter puisque des élections législatives ont déjà eu lieu depuis. Sa période de « réflexion » est donc automatiquement achevée.

Jeudi, l’ancien conmmandant de Tsahal a donné sa réponse: « Fadaises! Il y a des journalistes qui jouent aux échecs avec eux-mêmes! ». Il a indiqué qu’il n’avait aucune intention d’entrer en politique.

Gadi ne rejoindra donc pas Benny, Boguy et Gaby….

Photo Miriam Alster / Flash 90