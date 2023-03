L’humoriste Gad Elmaleh est actuellement en Israël pour deux spectacles au Hangar à Tel Aviv qui affichent complet.

La première représentation a eu lieu hier soir (lundi) et le moins que l’on puisse dire c’est que les avis du public ont été partagés.

Gad Elmaleh présente au public franco-israélien son spectale »D’ailleurs » quelques semaines après le buzz qu’il avait créé autour de son film »Reste un peu », dans lequel il raconte son cheminement vers un rapprochement du christianisme. Converti ou pas, Gad Elmaleh a été le sujet de débat au sein de la communauté juive pendant plusieurs semaines.

Beaucoup ont été choqués par la décision de l’humoriste et ses déclarations passionnées à la religion chrétienne. Des Rabbins ont décidé de ne pas rester indifférents et ont publié des vidéos dans lesquelles, ils dénonçaient la démarche d’Elmaleh et mettaient en garde contre les émules qu’il pourrait faire.

Ces interventions rabbiniques n’ont apparemment pas été du goût de l’humoriste. Il a décidé lors de sa représentation à Tel Aviv de régler ses comptes avec ces mêmes rabbins. Imitant l’un d’entre eux, il se balance sur scène et dit sur le ton d’un cours de Torah: »C’est un grand hiloul Hashem aujourd’hui, parce que l’on voit que Gad Elmaleh, ce qu’il a fait c’est très très grave. C’est grave dans le sens où, on voit ici, depuis Ir Hakodesh, qu’à cause de lui tous les enfants, Bnei Israël, ils vont devenir des catholiques partout dans le monde. Donc j’appelle au boycott de ce film. 100000 entrées. On a vu, has ve shalom, qu’il a fait 100000, il faut vraiment l’arrêter. 200000 entrées ». Il poursuit sur ce ton, se moquant en prétendant que chaque intervention des Rabbins contre lui fait monter son audience et la vente de ses places de spectacle. Et la chute de ce passage: »Dernière vidéo de ce rabbin: moraï vérabotaï, si quelqu’un a des places pour moi et ma famille, faites une mitsva, j’ai besoin de rigoler ».

Puis il lance: »Des rabbins youtubeurs qui veulent faire des vues, fuck that ».

Dans le public, les rires sont francs. Une des spectatrices écrit sur FaceBook: « Les règlements de comptes étaient les bienvenus surtout après le lynchage médiatique qu’il a reçu de certains ces derniers mois…… et les leçons de morale…. franchement ça fait du bien de remettre les pendules à l’heure à certains de temps en temps….. Bravo Gad. Allez-y vous passerez une magnifique soirée…. j’en ris encore ».

»Moi il me fait rire et il a pas tort, c’est pas les rabanims qui décident de ce que l’on doit faire, nous avons une conscience. C’est pas parce que je vais voir Gad que je vais me convertir. C’est d’une bêtise grave serieux. C’est de l’humour et il parait que nous en avons beaucoup. Stop la pensée unique ».

Une autre, en revanche, ne cache pas sa déception de ne pas avoir retrouvé le Gad Elmaleh qu’elle connaissait: »Gad Elmaleh à Tel Aviv : un peu déçue… ce n’est pas le Gad d’il y a 13 ans… je ne vais pas voir un comique pour des leçons de morale ou des règlements de comptes… ».

Le buzz Gad Elmaleh ne retombe donc pas…