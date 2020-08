Si l’on voulait une preuve de plus sur l’atmosphère irrespirable qui règne entre les deux principales composantes du gouvernement, Gaby Ashkenazy vient d’en donner un nouvel exemple. Le ministre des Affaires étrangères a dénoncé le fait que le Premier ministre l’ait laissé, ainsi que Benny Gantz, dans le secret durant les mois de négociations entre Israël et le Emirats : « Je donne la note zéro à Netanyahou pour avoir écarté le ministre de la Défense et le ministre des Affaires étrangères. Il s’agit d’une attitude irresponsable. Netanyahou a réitéré l’attitude qu’il avait adopté lors de l’affaire Khaled Meshaal, du tunnel du Kotel et des sous-marins ».

Face à cette attaque frontale, le Likoud a vivement réagi avec un communiqué cinglant : « Gaby Ashkenazy a été et reste un intriguant invétéré. Jusqu’à la dernière minute, il tente d’entraîner le pays vers des élections afin de remplacer Benny Gantz. Il vaudrait mieux qu’il distribue de notes dans des domaines dans lesquels il excelle : les graves fuites d’informations sécuritaires, l’élimination de candidats au poste de chef d’état-major et les infractions pénales contre l’échelons politique ».

Autant d’allusions à l’Affaire Harpaz (en réalité…Affaire Ashkenazy) lors de laquelle Gaby Ashkenazy et Avihaï Mandelblit ont joué un rôle très suspect, avéré par des enregistrements accablants qui sont actuellement sous le sceau d’un secret bien gardé par Avihaï Mandelblit lui-même et le ministre de la Justice Avi Nisenkorn.

Connaissant le passé de Gaby Ashkenazy et ses capacités de nuisance, il était donc important que Binyamin Netanyahou laisse le ministres des Affaires étrangères…étranger aux affaires, concernant l’accord qui se tissait entre Israël et les Emirats, d’aurant plus que la confidentialité absolue était une demande des Américains autant que des dirigeants des Emirats.

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90