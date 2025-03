L’ancien Premier ministre français, Gabriel Attal, poursuit son séjour en Israël commencé hier (mardi) et qui durera jusqu’à ce dimanche.

»Depuis le 7 octobre, je voulais venir pour témoigner aux Israéliens de mon soutien et de ma solidarité, du droit d’Israël à se défendre et à se faire respecter et défendre les Juifs de France », a déclaré Attal, »C’est un soutien politique et philosophique car je défends l’Etat de droit et le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ».

Il est attendu aujourd’hui dans le sud d’Israël sur les lieux qui symbolisent les attaques du 7 octobre: le festival Nova et le kibboutz Kfar Azza. Vendredi, la délégation de quatre députés français qu’Attal dirige se rendra à Metula dans le nord d’Israël.

Des rencontres avec le Président de l’Etat Herzog et le président de la Knesset Ohana sont aussi au programme.

Hier soir, il avait donné rendez-vous avec la députée Caroline Yadan aux Français d’Israël pour une soirée d’échanges. Plus de 200 personnes s’étaient déplacées pour écouter Attal et lui poser des questions. L’ancien Premier ministre et secrétaire général du parti présidentiel a qualifié ces échanges de »francs, directs et constructifs ».

Gabriel Attal a pris position contre La France Insoumise (LFI) concernant le terrorisme du Hamas: “Il y a en France des responsables politiques qui refusent encore de qualifier le Hamas de groupe terroriste. C’est une insulte aux victimes, une faute morale et une honte pour notre République”, a-t-il déclaré.