Les obsèques d’Oron Shaoul, z’l, ont eu lieu cet après-midi (lundi). Oron était soldat au moment de l’opération Tsouk Eitan, en juillet 2014. Il a été tué et enlevé lors de cette guerre par les terroristes du Hamas.

Dimanche matin, plus de 10 ans après, le Shabak et Tsahal ont annoncé avoir rapatrié son corps de la Bande de Gaza au terme d’une opération militaire basée sur des renseignements recueillis pendant toutes ces années.

Herzl, le père d’Oron, est mort de chagrin deux ans après la disparition de son fils.

Zehava, sa mère, a prononcé quelques mots sur la tombe de son fils: »Oron, dix ans et demi que je t’attendais. Chaque était pire que le précédent. Je t’ai attendu pendant tant d’années que je ne croyais plus que tu reviendrais. Oron, je t’aime tellement que je ne sais même plus quoi dire. J’ai tellement de choses à dire, mais je n’ai plus de forces. Je veux remercier tous ceux qui t’ont ramené. Je t’aime. Maman ».

Aviram, le frère de Shaoul, a déclaré: »Merci à Tsahal et aux forces de sécurité pour avoir bouclé cette boucle. Tsouk Eitan n’est pas terminé tant qu’Oron et Hadar (Goldin, ndlr) ne sont pas revenus. Oron est reveu, Hadar reviendra aussi, cela ne fait aucun doute. C’est un moment triste, quoi qu’on en dise. Mais enfin nous sommes réunis, nous pouvons t’accorder l’attention que tu mérites tant. Le pays tout entier s’incline devant toi Oron, mon frère, héros ».

Le Président de l’Etat, Itshak Herzog, était présent lors de ces funérailles. Il a demandé »pardon » à la famille Shaoul pour toutes ces années pendant lesquelles elle a attendu de pouvoir enterrer Oron. »Au nom de tout l’Etat, je vous demande pardon », a déclaré le Président.