Les funérailles d’Oded Lifschitz, otage tué en captivité par le Hamas, se sont déroulées ce mardi à Nir Oz, le kibboutz qu’il a fondé et où il a été enlevé le 7 octobre. Aux côtés de la famille et des proches de l’Israélien mort à 83 ans et dont le corps a été restitué jeudi, se trouvaient le président de l’Etat ainsi que des représentants du gouvernement.

L’épouse d’Oded, Yocheved, elle même enlevée le 7 octobre et relâchée quelques jours après, a pris la parole, exprimant de nouveau son sentiment de trahison alors qu’elle et son époux, militants convaincus pour la paix, ont consacré une grande partie de leur vie à aider les Palestiniens. « Nous avons élevé des enfants et des cactus, et nous avons amené nos enfants à aimer tout ce que nous aimions. Notre enlèvement et ta mort me secouent. Nous nous sommes battus toutes ces années pour la justice sociale. Pour la paix. Malheureusement, nous avons été durement frappés par les personnes que nous avons aidées de l’autre côté », a-t-elle dit.

Yocheved avait déjà exprimé des sentiments similaires quelques semaines avant, affirmant que les Palestiniens avaient « trahi » son mari.

S’exprimant à son tour, Isaac Herzog a demandé pardon à Oded et à sa famille pour l’échec du 7 octobre et pour avoir échoué à ramener l’octogénaire vivant : « Au nom de l’État d’Israël, je vous demande, à vous, bien-aimé et respecté Oded, ainsi qu’à votre chère famille, pardon. Pardon que l’État d’Israël ne vous ait pas protégé, vous, votre famille et votre kibboutz. Pardon que vous ayez été contraints de vous tenir seuls face à des monstres humains. Pardon que nous n’ayons pas eu le temps de vous sauver et de vous ramener, vous et tous vos amis, des griffes des meurtriers. Pardon. »