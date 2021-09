Selon le quotidien libanais Al-Akhbar citant des sources au sein de l’Autorité Palestinienne, après concertations entre le Fatah et les services de « sécurité » de l’Autorité Palestinienne, il a été décidé d’aider Israël à retrouver les six terroristes fugitifs de la prison de Gilboa. Mais à deux conditions : qu’ils ne soient pas éliminés au cas où ce sont les forces israéliennes de sécurité qui mettent la main sur eux et que les conditions de détention des terroristes détenus soient maintenues !

L’une des raisons de cette décision est la volonté de Ramallah d’éviter une escalade de la violence qui profiterait au Hamas.

Sur le terrain, l’évasion des six terroristes a provoqué des manifestations de joie tant dans les territoires administrés par l’AP que dans la bande de Gaza, où la liesse est accompagnée de moqueries contre Israël. Des nombreux appels à la violence sont lancés en cas de reprise des fugitifs.

Photo Flash 90