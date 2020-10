Grâce à une médiation américaine, Israël et le Liban vont entreprendre des négociations officielles pour fixer de manière définitive la frontière maritime économique entre les deux pays. Cette question fait l’objet d’un litige vieux de trente ans, dont l’importance est accentuée du fait que des gisements de gaz ont été découverts dans les zones revendiquées par les deux pays.

Après dix ans de contacts officieux, indirects et intermittents entre les deux pays, le président du parlement libanais Nabih Berry et le ministre israélien de l’Energie Youval Steinitz ont confirmé le début prochain des négociations qui se tiendront sous l’égide de l’Onu et des Etats-Unis. Youval Steinitz a déclaré : « L’objectif de ces discussions est de mettre fin à ce contentieux sur la frontière maritime économique entre Israël et le Liban afin de promouvoir l’exploitation des ressources naturelles au profit de tous les peuples de la région. Je remercie le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo et son équipe ainsi que les émissaires David Satterfield et David Schenker pour leur mobilisation en faveur de cette question ».

Mike Pompeo a déclaré : « Je salue cette avancée qui favorisera la stabilité dans la région. J’espère que cela permettra aussi de lancer des négociations entre les deux pays pour la fixation définitive de la frontière terrestre ».

