Sans grand espoir, le nouvel ambassadeur d’Israël à l’Onu Guilad Erdan s’est adressé aux pays membres du Conseil de sécurité de l’Onu pour demander une refonte sérieuse du mandat de la Finul, la force internationale d’interposition au Sud-Liban.

Après les incident de ces derniers temps, cette réforme est devenue plus qu’indispensable, car jusqu’à présent les soldats de cette force internationale n’osent pas contrarier les menaces Hezbollah à leur égard dans la zone proche de la frontière israélo-libanaise. Les Etats-Unis soutiennent Israël dans ses efforts diplomatiques en vue du renouvellement de mandat que doit décider le Conseil de sécurité dans les prochains jours. « Il n’y a aucune raison d’exister à un force internationale émasculée qui ne fait rien face à un Hezbollah qui se renforce sans cesse et transforme le Sud-Liban en base terroriste », avertit Guilad Erdan qui demande à l’Onu de donner des « dents » et des vrais pouvoirs à la Finul pour remplir sa mission.

L’ambassadeur a mis les pays membres devant leur responsabilités en avertissant des conséquences destructrices pour le Liban si le Hezbollah poursuit ses provocations. Guilad Erdan a également montré aux représentants des pays membres des cartes du Sud-Liban avec les emplacements des tunnels souterrains découverts et détruis par Tsahal ainsi que des postes d’observation de l’organisation fictive « Verts sans frontières » qui appartient en fait Hezbollah pour observer les mouvements de Tsahal.

Enfin l’ambassadeur a démontré cartes en main que les zones où le Hezbollah est le mieux implanté sont celles où la Finul n’a pas le droit ou le courage d’entrer.

Mais lorsqu’on voit à quel point et à quelle vitesse la responsabilité du Hezbollah est balayée sous le tapis après les explosions au port de Beyrouth, on a du mal à imaginer que l’organisation terroriste laisse l’Onu augmenter la marge de manoeuvre de la Finul au sud du pays.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90