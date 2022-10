Ce matin en conseil des ministres, Yaïr Lapid a annoncé que l’accord sur la frontière maritime avec le Liban était plus proche que jamais.

« Au cours du week-end, Israël et le Liban ont reçu la proposition du médiateur américain d’un accord sur une ligne maritime entre les deux pays. Nous discutons des derniers détails, il n’est donc pas encore possible de faire l’éloge d’un accord conclu; cependant, comme nous l’avons demandé depuis le début, la proposition protège pleinement les intérêts sécuritaires et diplomatiques d’Israël, ainsi que nos intérêts économiques. Pendant plus d’une décennie, Israël a essayé de parvenir à cet accord. La sécurité du nord sera renforcée. Le champ de Karish exploitera et produira du gaz naturel. L’argent affluera dans les caisses de l’État et notre indépendance énergétique sera assurée. Cet accord renforce la sécurité et l’économie d’Israël. Nous ne nous opposons pas au développement d’un champ gazier libanais supplémentaire, dont nous recevrons bien sûr la part que nous méritons. Un tel champ affaiblira la dépendance du Liban vis-à-vis de l’Iran, freinera le Hezbollah et favorisera la stabilité régionale. La proposition du médiateur fait actuellement l’objet d’un examen juridique. Une fois que cela sera terminé, nous soumettrons la décision – avec le ministre de la Défense Benny Gantz et le Premier ministre suppléant Naftali Bennett, et en coordination avec le procureur général – pour discussion et approbation ».

A droite, on attaque le Premier ministre qui s’apprête à signer un accord qui engage les frontières du pays sans passer par la Knesset, sans référendum, comme le prévoit la loi, et alors qu’il est à la tête d’un gouvernement de transition.

On s’interroge sur le fait de savoir pourquoi si cet accord est tellement bénéfique pour le pays, Lapid refuse de passer par la voie du référendum ou de la Knesset pour le faire approuver.

Le chef de l’opposition, Binyamin Netanyahou, a déjà prévenu que s’il revenait au pouvoir, il ne serait pas lié par cet accord: »Lapid s’est soumis de manière honteuse aux menaces de Nasrallah. Il a transféré au Hezbollah un territoire qui était sous la souveraineté de l’Etat d’Israël avec un énorme réservoir de gaz qui vous appartient, citoyens israéliens. Il le fait sans débat à la Knesset et sans référendum. Lapid n’est pas mandaté pour donner des territoires sous notre souveraineté, des ressources énergétiques qui nous appartiennent à tous, à un Etat ennemi. Si ce hold-up illégal passe, nous ne serons pas liés par celui-ci ».

Le Premier ministre Lapid a répondu sur Twitter au chef de l’opposition: »Netanyahou, pendant 10 ans, vous avez échoué à parvenir à cet accord alors au moins ne nuisez pas aux intérêts sécuritaires d’Israël en aidant le Hezbollah par des annonces irresponsables ».

Selon les mots de Lapid, il semble qu’Israël ait cédé la majeure partie du champ gazier de Kana au Liban. Notons que la souveraineté israélienne sur ce territoire était moins clairement revendiquée que sur celui où se trouve le champ Karish et qu’il n’est même pas certain que du gaz s’y trouve puisque les forages n’ont pas encore commencé. L’accord prévoit des compensations pour Israël, si toutefois du gaz y était trouvé, au pro rata de la partie du champ de Kana qui restera sous souveraineté israélienne.

Pour l’heure, l’accord est encore au stade des discussions au sein des responsables gouvernementaux et n’est même pas encore arrivé sur le bureau de la conseillère juridique du gouvernement.