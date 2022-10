Alors que l’accord avec le Liban concernant la frontière maritime doit être présenté au cabinet de sécurité aujourd’hui, il semblerait qu’il soit compromis.

En effet, les Israéliens avaient accepté la version proposée par le médiateur américain en précisant qu’ils rejetteraient les amendements demandés par les Libanais si ceux-ci étaient trop significatifs.

Aujourd’hui, le Liban a rendu aux Américains ses remarques sur l’accord et deux de ses exigences sont inacceptables pour Israël.

La première concerne la ligne de démarcation qui devait être sous contrôle de l’ONU et considérée comme »statu quo ». Or le Liban demande à ce que cette ligne soit considérée comme une démarcation »de facto ». D’un point de vue juridique cette terminologie est très importante puisque »statu quo » détermine la fin du conflit territorial et »de facto » implique une possibilité de rediscuter de la ligne dans l’avenir.

Israël refuse totalement cette modification.

Le deuxième amendement inacceptable pour Israël est celui relatif au versement de compensations financières en échange de l’octroi d’une souveraineté libanaise sur 100% du champ de Kana. Ce système prévu par l’accord prévoyait un reversement d’un pourcentage des gains liés au gaz éventuellement trouvé dans cette zone. Les détails de cette compensation devaient être réglés face à la société française TOTAL qui va réaliser les forages. C’est elle qui doit reverser l’argent à Israël suivant un montage qui exclut toute intervention libanaise. Or les Libanais demandent à être inclus dans le circuit.

En conséquence du rejet de ces deux amendements, l’accord n’a aucune chance d’être signé avant les élections en Israël.